Il Mattino in apertura: "Insigne, non ci resta che piangere"

"Insigne, non ci resta che piangere" è il titolo che l'edizione odierna de Il Mattino dedica in taglio centrale al k.o. in Supercoppa di ieri del Napoli. A corredo, in apertura, le lacrime di Lorenzo Insigne, che ha fallito un rigore sull'uno a zero in favore dei bianconeri. Decisive le reti di Cristiano Ronaldo e Morata: "Ma è mancato il coraggio di giocarsela", commenta amaro il quotidiano.