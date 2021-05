Il Mattino: "Inzaghi e Gattuso, l'intrigo delle panchine tra Lazio e Napoli"

Nessuna titubanza: secondo Il Mattino, quella col Verona sarà l'ultima gara di Rino Gattuso col Napoli. Il tecnico non apre a nessuna soluzione diversa dall'addio. Ancora nessuno ha il lasciapassare per la candidatura alla sua successione ma Ringhio, per quanto il discorso poco lo appassioni, pensa che alla fine il cerchio si chiuderà intorno ai nomi di Galtier e Inzaghi. Probabilmente con quest'ultimo fa anche un pensiero interessato, perché la Lazio si sta muovendo con lui (Gattuso) e ha chiesto di poterlo incontrare la prossima settimana. Visti i rapporti idilliaci tra Napoli e Lazio, impensabile che De Laurentiis non sappia della mossa di Lotito, il quale a sua volta è probabile abbia dato al patron partenopeo il via libera per sondare Inzaghi.