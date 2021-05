Il Mattino: "Italia, record di convocati per il Napoli: sono 4"

Diramata ieri la lista di Roberto Mancini dei 28 preconvocati per l'Europeo, da cui andranno limati ulteriori due nomi, è balzato all'occhio come siano ben quattro i giocatori del Napoli: un record. Il Mattino oggi in edicola titola: "Italia, record di convocati per il Napoli: sono 4". Meret ha vinto la sua volata su Cragno, poi Di Lorenzo, Insigne e a sorpresa anche Politano, che ora spera di restare anche dentro il gruppo dei 26 che parteciperanno alla competizione continentale.