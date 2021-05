Il Mattino: "La giostra dei 100 gol, un Napoli da favola per Gattuso"

"La giostra dei 100 gol, un Napoli da favola per Gattuso". Questo il titolo che Il Mattino dedica nell'edizione odierna ai partenopei. Con le 5 reti di ieri sera gli azzurri toccano quota 100 in tutte le competizioni e 83 in Serie A, ad una sola lunghezza dal reparto offensivo dell'Atalanta. Il tecnico ha improntato il suo gioco sull'attacco sin dal primo momento ed oggi ne sta raccogliendo i frutti. Il rientro degli attaccanti infortunati ha permesso di alimentare il bottino già ricco con Osimhen, Mertens e Petagna autori di 10, 10 e 5 reti stagionali. Il resto, in stagione, è stato opera di Insigne (18), Politano (12), Bakayoko (2), Demme (3), Fabian Ruiz (4), Di Lorenzo (4), Zielinski (10) e non solo.