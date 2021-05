Il Mattino: "La proposta di DeLa non arriva, per Gattuso il tempo è scaduto"

"La proposta di DeLa non arriva, per Gattuso il tempo è scaduto" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Rinnovo sempre più lontano per l'allenatore del Napoli che intanto sta trascinando la formazione partenopea alla qualificazione Champions League. La proposta del presidente De Laurentiis non arriva e per Rino ormai the time is over.