Il Mattino: "Napoli, altra notte amara. Sfuma il sogno della finale di Coppa Italia"

Un'altra delusione per il Napoli di Gattuso, che vede sfumare la finale di Coppa Italia dopo il k.o. per tre reti a uno contro l'Atalanta: "Micidiale l'uno-due della formazione di Gasperini - scrive oggi Il Mattino -: due reti nel giro di cinque minuti con la complicità di gravi errori difensivi del Napoli". Maksimovic e Rrahmani ballano in più occasioni, soffre anche Hysaj a sinistra. Prosegue il momento grigio di Insigne, mai incisivo, e Osimhen sembra ancora lontano dalla miglior condizione. Una notte amara per i ragazzi di Gattuso: il periodo difficile non si ferma.