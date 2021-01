Il Mattino: "Napoli, Gattuso non molla ma rinnovo e futuro ora sono in bilico"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno ai partenopei con questo titolo: "Napoli, Gattuso non molla ma rinnovo e futuro ora sono in bilico". De Laurentiis non si è sentito ed ha preferito sparire come spesso accade dopo sconfitte del genere. Per il momento Gattuso non rischia, ma gli scenari sono mutevoli e tutto è possibile. Un altro aspetto preoccupante è l'umore dei calciatori che è a pezzi come il loro silenzio. Gattuso ha fatto vedere e rivedere il rinnovo di contratto ai suoi avvocati che, senza revisioni, sarebbe già stato firmato. Ora bisognerà valutare se ci sarà ancora voglia, da parte di entrambi, di sottoscriverlo.