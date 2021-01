Il Mattino: "Napoli-Juve, niente campi invertiti. Impossibile stabilire una data per il recupero"

"Napoli-Juventus, no a campi invertiti". Questo il titolo sulle pagine de Il Mattino in riferimento alla gara sulla quale sembrava esserci una inversione di campo. E invece Napoli-Juventus si giocherà come stabilito dal calendario allo stadio Maradona il 13 febbraio alle ore 18. La Lega aveva pensato di far giocare il match a Torino e di far slittare a data da destinarsi quella prevista a Fuorigrotta. Invece tutto resterà invariato. Al momento, visti gli impegni europei dei due club impossibile stabilire una data. Si attende che una delle due esca fuori dalle coppe.