Il Mattino: "Napoli-Spalletti, nessuno dà per scontato l'esito positivo ma la firma è vicina"

Il Mattino nell'edizione odierna analizza la situazione in casa Napoli. De Laurentiis ha fatto sapere di avere un budget importante per il prossimo mercato dove cercherà di abbassare il monte ingaggi, ma non svendendo Koulibaly o Lozano. Gli azzurri sono solidi sotto il profilo finanziario nonostante le perdite dovute al Covid ed accontenteranno Spalletti che nel contratto non ha voluto clausole rescissorie: l'allenatore ha voluto rassicurazioni sul piano tecnico e contrattuali con uno stipendio da 3,2 milioni netti a stagione. Le alternative all'uomo di Certaldo non sono molto con il presidente partenopeo che non ha mai cercato Sarri in questi mesi, ma nessuno a Napoli vuole dare niente per scontato. Ci sono trattative però già avviate come quelle per Zaccagni, De Paul ed Emerson Palmieri, mentre Spalletti ha fatto il nome di Lobotka, che vuole trattenere, insieme ad altre due pedine che sono Zielinski e Osimhen.