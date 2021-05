Il Mattino: "Serie A, finale con i tifosi. Il progetto del governo per la riapertura degli stadi"

vedi letture

Come riporta Il Mattino, il governo e il mondo del calcio stanno lavorando per riaprire gli stadi per il 20% della capienza nelle ultime due giornate. Gli assembramenti di Milano per la festa scudetto dell'Inter hanno rilanciato in maniera prepotente il dibattito, anche se dal CTS filtra ancora una certa freddezza. Giovedì il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, incontrerà il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa. L'ultima giornata di A - sottolinea il quotidiano - viene dopo la finale di Coppa Italia (col pubblico) e dunque ci sarebbe il precedente.