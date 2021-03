Il Messagero: "Correa illude la Lazio, la Juve senza Ronaldo la affonda con Morata"

Sconfitta esterna per la Lazio. Dopo essere passata in vantaggio con Correa, la squadra di Simone Inzaghi è stata rimontata dalla Juventus nell'anticipo del sabato sera. A segno per i bianconeri Rabiot e Morata, quest'ultimo autore di una doppietta. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messagero: "Correa illude la Lazio, la Juve senza Ronaldo la affonda con Morata".