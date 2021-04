Il Messaggero: "Abbraccio Lotito-Cairo. Quel segno di pace al funerale di Daniel"

Un gesto di distensione impensabile fino a qualche giorno fa, ma che ieri si è concretizzato nel dolore: Lotito e Cairo si sono abbracciati timidamente, stringendosi la mano per qualche istante, ai funerali di Daniel Guerini, il classe 2002 della Primavera biancoceleste scomparso tragicamente in un incidente d'auto. Il diciannovenne aveva vestito anche la maglia del Toro, per questo il patron granata non è voluto mancare. "Grazie della presenza", gli ha sussurrato all'orecchio Lotito al termine della funzione, che si è poi subito defilato. Difficile che l'episodio di ieri segni la fine delle belligeranze, secondo Il Messaggero, che sottolinea come il numero uno biancoceleste non riesca a dimenticare quello che - a suo avviso - sta facendo Cairo per farlo fuori dalle posizioni di potere.