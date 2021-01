Il Messaggero: "Da Pjanic a Khedira, i centrocampisti di Sarri oggi sarebbero tutti titolari"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Juventus con il titolo seguente: "Da Pjanic a Khedira, i centrocampisti di Sarri oggi sarebbero tutti titolari". Il ritardo di 9 punti da parte di Pirlo nei confronti del suo predecessore deve preoccupare in casa bianconera e nemmeno poco. Stupisce come abbia potuto uno dei più grandi centrocampisti della storia italiana scegliere di giocare con un'impostazione a doppio play e, nonostante Arthur, il buco nero di Pirlo sia proprio in quel reparto nettamente inferiore a quello di quando giocava lui, ma anche a quello con Khedira, Emre Can, Pjanic e Matuidi di Sarri.