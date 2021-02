Il Messaggero: "Delusione Roma, solo pari in dieci. Lazio, formula anti-Beyern"

Il Messaggero, questa mattina in edicola, si concentra in prima pagina sulle romane e titola: "Delusione Roma, solo pari in dieci. Lazio, formula anti-Beyern". Non va oltre il pareggio per 0-0 la Roma di Paulo Fonseca contro il Benevento, nonostante la superiorità numerica. Al 95' il Var nega un rigore. La Lazio invece si prepara alla gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma domani alle 21:00. Il derby di Milano infine è dell'Inter, che va in fuga.