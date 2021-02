Il Messaggero: "Dzeko, operazione riscatto. L'Europa League per ripartire"

Strano a dirsi, ma per Edin Dzeko è arrivato il momento di mettersi in mostra. Parliamo del terzo marcatore della storia della Roma, che però non segna dal tre gennaio scorso. Quale migliore occasione, dunque, di quella contro il Braga, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Dopo la lite con Fonseca, si apprende oggi da Il Messaggero, la stagione proseguirà all'insegna dei rapporti professionali. Fin qui Dzeko ha incassato le decisioni senza proferire verbo: gli è stata tolta la fascia, è andato in tribuna con Spezia e Verona e in panchina contro Juve e Udinese. Adesso Edin ha voglia di giocare, di tornare a sentirsi centrale nella sua Roma: giovedì, a meno di clamorosi dietrofront, avrà la sua chance.