Il Messaggero: "Dzeko, per ora niente sbocchi. La Roma proverà anche la via del dialogo"

vedi letture

"Dzeko, per ora niente sbocchi. La Roma proverà anche la via del dialogo". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica al suo interno ai giallorossi. Fosse per Fonseca sarebbe già stato ceduto, ma mancano liquidi in Italia e all'estero fatica a materializzarsi l'interesse. Da lunedì sera il centravanti se non troverà una sistemazione sarà costretto a provare a riavvicinarsi e ci sono già le prove di dialogo. In caso di cessione la formula più probabile è il prestito secco per i prossimi 4 mesi con le ultime 48 ore di mercato che saranno decisive per il suo futuro.