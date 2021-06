Il Messaggero: "Eriksen operato, non giocherà più né all'Inter né in Italia"

vedi letture

Il Messaggero nell'edizione odierna fa il punto sulla situazione di Christian Eriksen. Il danese avrà un futuro e già questo è un successo, ma ieri è arrivata la notizia che gli verrà impiantato nel petto un lcd, un defibrillatore automatico sotto la pelle. Successivamente è stato operato, ma adesso non potrà più giocare nell'Inter e in Italia, mentre potrà forse tornare in campo in Olanda. Il professore Fabio Pigozzi, presidente della federazione internazionale di Medicina dello sport, ha poi spiegato che in Italia le linee guida cardiologiche sono importanti e gli sport di contatto, con impegno cardiovascolare, sono i più a rischio.