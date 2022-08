Il Messaggero: "Lazio, esame da big contro il Torino. E Sarri non cambia"

vedi letture

"Lazio, esame da big contro il Torino. E Sarri non cambia", titola stamane Il Messaggero in taglio alto di prima pagina. La reazione con rimonta annessa contro il Bologna è acqua passata per Sarri. Sarà una Lazio senza troppe sorprese, ma che stavolta dovrà mettere le ali. Il tecnico si affiderà di nuovo a Felipe Anderson e Zaccagni nonostante il ritorno Pedro. I dubbi saranno nel mezzo dove Milinkovic è sicuro del posto, mentre Cataldi e Basic restano in vantaggio rispettivamente su Marcos Antonio, Vecino e Luis Alberto. Intanto continua l'euforia per gli abbonamenti, con la società che dopo le sfide contro Inter e Napoli definirà quelli di Europa League.