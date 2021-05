Il Messaggero: "Lazio, Lotito è una furia dopo gli ultimi due ko. Tutti a processo"

Il Messaggero nell'edizione odierna fa il punto in casa Lazio. Il ciclo è finito e bisogna ripartire da capo con o senza Inzaghi. Lotito si aspettava un finale di stagione diverso ed è furioso, ha capito che serve ricominciare con basi solide e fare un ulteriore passo in avanti con la Champions che deve divenrare un'abitudine. Serviranno gli investimenti sul mercato e fare spese intelligenti, non buttare 18 milioni più commissioni per Muriqi. Per giocare ogni 3 giorni il livello deve alzarsi e le due sconfitte con Fiorentina e Roma hanno evidenziato una squadra molle e senza reazione quando colpita. La priorità in panchina rimane Inzaghi, manca solo la firma sul contratto, ma l'attesa estenuante ha tolto certezze allo spogliatoio.