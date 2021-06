Il Messaggero: "Lazio, oggi Lotito deve sciogliere le riserve su Sarri ma è ancora titubante"

Il Messaggero in edicola quest'oggi analizza la situazione in casa Lazio. Lotito deve sciogliere ogni riserva e regalare la firma a Maurizio Sarri malgrado sia titubante sulla sua personalità. L'ultima offerta verbale per il tecnico è un contratto da 2,8 milioni più premi legati ai 20 successi (300mila), piazzamento Champions (500mila) e scudetto (1 milione). Il tutto per due stagioni con opzione per la terza. Sarri non gradisce più questa attesa visto che ha dato tutta la sua disponibilità ed è rimasto infastidito dall'incontro che i biancocelesti hanno avuto con Vitor Pereira, che resta sulla bocca del presidente insieme a Villas Boas. Lo spogliatoio ha bisogno di una guida sicura e la piazza oggi chiede a Lotito nient'altro che la verità.