Il Messaggero: "Lazio, sei punti in palio. Oltre il Crotone si decide sul 3-0 contro il Torino"

"Lazio, sei punti in palio. Oltre il Crotone oggi si decide sul 3-0 contro il Torino". Questo il titolo che Il Messaggero dedica ai biancocelesti al suo interno nell'edizione odierna. Il Giudice Sportivo, Gaetano Mastrandrea, comunicherà la sua scelta sul match contro Cairo, ma per ora non c'è traccia né del bonus rinvio utilizzato contro il Sassuolo, né della possibilità granata di far venire la Primavera a Roma quel 2 marzo. Lotito insiste sull'incongruenza delle date e sull'eventuale abuso d'atti d'ufficio sul quale può esprimersi il Tar ma non il Giudice Sportivo. Difficile venga omologato il 3 a 0 a tavolino, ma resta probabile il rimpallo di Mastrandrea alla Lega per definire una nuova dato per il recupero (7 aprile). Lotito è pronto a far subito ricorso in quel caso.