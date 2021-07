Il Messaggero: "Roma, ora Shomurodov dovrà scrollarsi di dosso lo scetticismo"

"Roma, ora Shomurodov dovrà scrollarsi di dosso lo scetticismo", titola stamane Il Messaggero. Ufficialità attesa tra oggi e domani, per 2.5 milioni di prestito più 17.5 di riscatto. E' stato preso per giocare insieme a Edin Dzeko. Nella scorsa stagione ha messo a referto 8 reti, di cui 5 nelle ultime 5 giornate di campionato. Dovrà scrollarsi di dosso un minimo di scetticismo dato dall'alta valutazione fatta del suo cartellino: 20 milioni in un mercato in cui non gira un euro ha sorpreso e non poco. Ma potrebbero esserci altre sinergie tra club che nelle prossime settimane saranno più chiare.