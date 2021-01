Il Messaggero: "Roma, Pinto positivo. È allarme". Fonseca parte oggi per Crotone

L'edizione odierna de Il Messaggero ricostruisce la convulsa giornata di ieri in casa giallorossa: "Fonseca lascia la conferenza stampa e aspetta la partenza per la Calabria. Poi, il mistero. Il tecnico non è sul charter della Roma. Da Trigoria fanno inizialmente sapere che il tecnico non è partito per via di una "gastroenterite", poi si inizia a parlare di Covid. Il motivo è presto detto: la positività del d.g. Tiago Pinto, col quale Fonseca era stato a contatto. La Roma ha dunque preferito stoppare il suo allenatore, per sottoporlo ad ulteriori test: "Al primo (rapido) il tecnico è risultato negativo - spiega il quotidiano -. Per il secondo, il molecolare, ha dovuto aspettare qualche ora in più. E in serata è arrivata la notizia della sua negatività". All'allenatore, quindi, è stato concesso di raggiungere oggi la squadra a Crotone.