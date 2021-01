Il Romanista carica il derby: "Nel tuo nome". Roma contro "gli altri"

Il Romanista, all'interno della sua edizione odierna, carica il derby in programma stasera all'Olimpico. E' la solita storia, da una parta la squadra che porta il nome, i colori e il simbolo di questa città, dall'altra la Lazio, semplicemente - si legge - gli altri. La tradizione parla chiaro, la classifica pure, ma in campo sarà dura. Fonseca schiera gli stessi undici anti-Inter, con Pedro pronto dalla panchina. Ma mai come in queste partite quello che conta è soprattutto il cuore. "Forza Roma", conclude il quotidiano.