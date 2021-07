Il Romanista dopo l'infortunio di Spinazzola: "Spina nel cuore"

Lesione al tendine d'Achille per Leonardo Spinazzola. La diagnosi è stata confermata ieri, all'indomani dell'infortunio patito dall'esterno della Nazionale contro il Belgio. Tanti messaggi per il calciatore, tante dimostrazioni d'affetto. Arriva anche quella de Il Romanista, che in prima pagina titola così: "Spina nel cuore".