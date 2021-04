Il Secolo XIX: "Bertolacci, un genoano in Turchia: 'Sto bene, ma in rossoblù tornerei'"

"Bertolacci, un genoano in Turchia: 'Sto bene, ma in rossoblù tornerei'" scrive Il Secolo XIX nella sua sezione sportiva. Intervista all'ex giocatore di Milan e Genoa, ora al Karagumruk in Turchia, che lotta per un posto in Europa ed è allenato dall'italiano Francesco Farioli: "Si gioca come in Premier League" le sue parole.