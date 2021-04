Il Secolo XIX e l'attacco del Genoa: "Pandev infinito, Shomurodov si è perso"

L'eterno Goran Pandev non smette di stupire. Il Secolo XIX celebra la zampata mancina alla Goghi che ha permesso alla Macedonia del Nord di conquistare la Germania: 1-2 a Duisburg. Invece Eldor Shomurodov, felice di aver rivisto in Uzbekistan il figlio Mustafo, nato a dicembre, è rimasto all'asciutto anche in Nazionale e ora vuole un gran finale di stagione per rilanciarsi dopo l'ultimo periodo in cui ha smarrito un po' di brillantezza dei primi mesi rossoblù. Con la sua rapidità e la capacità di saltare l'uomo, Eldor si è messo rapidamente in luce in rossoblù, sino ad attirare le attenzioni dei top club: ha 10 partite davanti da sfruttare per chiudere in bellezza.