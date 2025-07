Leao e l'accordo con il Milan. La Verità in prima pagina: "Via solo per oltre 100 milioni"

In queste settimane si è parlato molto del futuro di diversi giocatori del Milan. Dopo l’ottavo posto in campionato, è naturale aspettarsi dei cambiamenti, anche tra i leader della squadra. Se Theo Hernandez sembra ormai destinato alla cessione (nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi all’Al Hilal, in Arabia Saudita), per Rafael Leao, invece, la situazione è diversa: nonostante qualche voce, al momento è difficile immaginare una sua partenza.

Il Bayern Monaco ha chiesto informazioni, ma non ha presentato offerte concrete. Uli Hoeness ha confermato che i contatti non sono andati oltre, escludendo un interesse reale. Anche il Barcellona, che segue Leao da tempo, difficilmente potrà permettersi un investimento da 100 milioni, cifra richiesta dal Milan. Il club rossonero punta su Leao e Allegri crede molto in lui. Tutto lascia pensare che resterà almeno per un’altra stagione con la maglia numero 10.