Il Secolo XIX: "Genoa, impresa firmata Scamacca. Parma battuto 2-1 in rimonta"

vedi letture

"Genoa, impresa firmata Scamacca. Parma battuto 2-1 in rimonta" scrive Il Secolo XIX in prima pagina per commentare la vittoria del Grifone in casa del Parma. Un gol di Pellè in rovesciata aveva portato in vantaggio i ducali, raggiunti e poi sorpassati nella ripresa da una doppietta del giovane Scamacca, che non segnava da novembre. Decisivi i cambi di Ballardini.