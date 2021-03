Il Secolo XIX: "Genoa-Samp, derby sicurezza. E lo Spezia si arrende alle riserve della Juve"

"Genoa-Samp, derby per la sicurezza. E lo Spezia si arrende alla Juve" scrive Il Secolo XIX in prima pagina quest'oggi. Spazio alle tre liguri impegnate in Serie A. Stasera il derby tra Genoa e Samp: un centinaio di agenti pronti ad intervenire questa sera presidieranno l'esterno dello stadio Luigi Ferraris. Intanto ieri vittoria della Juventus su un coraggioso Spezia per 3-0, poi "le riserve della Juve fanno la differenza".