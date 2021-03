Il Secolo XIX "Il Marchisio del Grillo". L'ex Juve candidato sindaco a Torino?

In apertura sull'edizione odierna de Il Secolo XIX c'è spazio anche per un corsivo di Mattia Feltri dedicato alla possibile candidatura a sindaco di Torino di Claudio Marchisio con il PD: "Avranno più concrete e meritate speranze che gli siano erette statue per quanto ha combinato in calzoncini piuttosto che in cravatta, ma ciò non annacqua la speranza di trovare in Marchisio un nuovo Cavour, o perlomeno un'Appendino rafforzata", il giudizio piuttosto tagliente del noto giornalista, secondo il quale il problema non è Marchisio, ma il Partito Democratico, "così dentro i tempi da anteporre la popolarità alla competenza".