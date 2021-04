Il Secolo XIX: "Ora Audero piace alle nobili d'Europa e la Samp sogna la plusvalenza"

Come riporta Il Secolo XIX, Emil Audero nella stagione scorsa era stato tra i giocatori più beccati dai tifosi per la storia della uscite alte sempre un po' incerte. Oggi alla Sampdoria non sembra vero di poter sognare una plusvalenza: le sirene per lui portano alla "mamma" Juventus, all'Inter, al Milan, alla Roma e persino al PSG. I bianconeri farebbero un affare, riempirebbero una casella necessaria dei giocatori formati nel proprio vivaio. Pure l'Inter però vuole assicurarselo, sa che Handanovic non durerà in eterno. Quanto al Milan, se ne parlerebbe solo in caso di addio di Donnarumma.