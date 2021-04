Il Secolo XIX: "Ranieri, Osti e Pecini: rinnovi non scontati". E Mihajlovic consiglia Ferrero

Per Ferrero è giunto il tempo di programmare la prossima stagione: una delle prime mosse cui sarà chiamato il presidente blucerchiato sarà scegliere se rinnovare i contratti di Ranieri, Osti e dello scouting Pecini. Per le sue riflessioni il numero uno della Samp si sta servendo di un gruppo ristretto di consiglieri: tra questi, scrive oggi Il Secolo XIX, c'è anche Sinisa Mihajlovic, che Ferrero riporterebbe volentieri a Genova. Ma il loro feeling - aggiunge il quotidiano - è talmente saldo che nessuno dei due vorrebbe metterlo a rischio riportandolo sotto il profilo professionale. Anche il mercato dei direttori sportivi è effervescente: un nome che circola è quello di Vagnati, che vive un momento non semplice al Torino, ma in lizza potrebbero esserci anche Foggia, Faggiano, D'Amico e Giuntoli.