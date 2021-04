Il Secolo XIX: "Samp, Ferrero incontra Stankovic per la panchina. Ds, sfida Faggiano-Vagnati"

Spazio al futuro della Sampdoria sulle pagine de Il Secolo XIX. "Samp, Ferrero incontra Stankovic per la panchina. Ds, sfida Faggiano-Vagnati" scrive il quotidiano. C'è la sensazione che il presidente Ferrero voglia rivoluzionare l'intero organigramma tecnico e societario della sua Samp: dal tecnico ai dirigenti passando per lo scouting e il settore giovanile. In questi giorni sono andati in scena alcuni incontri. Ferrero avrebbe incontrato Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, ma anche Paolo Zanetti del Verona. Sondati Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri (entrambi fuori portata). Piacciono Vincenzo Italiano dello Spezia, Ivan Juric del Verona, Leonardo Semplici del Cagliari, Roberto D'Aversa del Parma, Rolando Maran e Luca Gotti dell'Udinese. Valutati ma non convincono l'ex Crotone Stroppa e l'ex Parma e Lecce Liverani. Nel ruolo di direttore sportivo due grandi nomi sugli altri: Daniele Faggiano, ex Genoa, e Davide Vagnati, ora al Torino.