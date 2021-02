Il Secolo XIX: "Samp, La Gumina vittima di Ranieri. Out anche dopo il mercato"

vedi letture

"Samp, La Gumina vittima di Ranieri. Out anche dopo il mercato". Questo il titolo che Il Secolo XIX nell'edizione odierna dedica ai blucerchiati. L'ex Empoli è sicuramente l'escluso dopo la sessione di trasferimenti di gennaio dal tecnico che non lo ha convocato per scelta tecnica nelle ultime due partite quando anche gli infortunati sono stati portati per fare gruppo. Nessuna punizione, nessun problema con il mercato, ma la Sampdoria avesse avuto i soldi per anticipare a gennaio il suo obbligo di riscatto l'avrebbe fatto e oggi La Gumina sarebbe in prestito in Serie B. Il calciatore ha rifiutato l'Honved nei giorni scorsi. Il caso colpisce perché senza precedenti in casa Sampdoria. A giugno scatteranno le rate del pagamento del cartellino all'Empoli di circa 5,5 milioni di euro.