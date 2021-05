Il Secolo XIX: "Samp, panchina ancora vuota tra rifiuti sorprendenti e sogni troppo costosi"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Sampdoria. Terzo giorno senza allenatore per i blucerchiati, ma con un pretendente in meno con Enzo Maresca che ha scelto il Parma. Sono rimasti dunque Dionisi e Zanetti nella lista dei tecnici emergenti preferiti da Ferrero, mentre Giampaolo e Iachini sono nella lista degli allenatori esperti caldeggiata da Osti e Pecini. Sono fuori badget Sarri e Allegri, sondati a marzo, così come Rudi Garcia con il quale Ferrero ha avuto un contatto tramite un procuratore, ma prende 3 milioni netti a stagione e sono troppi. Discorso equivalente per Fonseca sul quale il presidente aveva fatto un pensierino.