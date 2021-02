Il Secolo XIX: "Sampdoria, la benedizione papale prima della gara maledetta"

vedi letture

I blucerchiati ieri mattina, come racconta Il Secolo XIX, erano in Vaticano dal Papa al quale è stata consegnata una maglia autografata della Sampdoria, un gagliardetto e una donazione. Che l'incontro con il sommo pontefice sia di buon auspicio per la gara di oggi all'Olimpico con la Lazio, considerando che la Sampdoria non vince a Roma coi biancocelesti dal sedici anni. Intanto Ranieri medita una mini-rivoluzione con uno schieramento a specchio. Candreva tornerà dal primo minuto e probabilmente anche Quagliarella, le cui quotazioni sono in aumento.