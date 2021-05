Il Secolo XIX: "Scamacca contro il 'suo' Sassuolo, per la salvezza e l'Europeo dei grandi"

"Scamacca contro il 'suo' Sassuolo, per la salvezza e l'Europeo dei grandi". All'interno della propria sezione sportiva, Il Secolo XIX dedica questo titolo a Gianluca Scamacca, che domenica sfiderà Caputo, suo rivale per un posto in Nazionale, e Raspadori, che De Zerbi gli ha preferito per l'attacco dei neroverdi.