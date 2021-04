Il Secolo XIX: "Spezia da brividi ribalta il Crotone all'ultimo minuto"

vedi letture

Una vittoria di cuore in una partita pazza. Lo Spezia ieri ha superato 3-2 in rimonta il Crotone al "Picco" con due reti realizzate fra l'89' e il 92'. Un successo importante per gli uomini di Vincenzo Italiano che hanno compiuto un balzo importante in classifica. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Spezia da brividi ribalta il Crotone all'ultimo minuto".