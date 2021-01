Il Secolo XIX: "Strootman: 'Non ho paura. Voglio dimostrare di essere un giocatore vero'"

vedi letture

Il Secolo XIX dedica spazio alla presentazione di Kevin Strootman, nuovo colpo di mercato del Genoa. "Strootman: 'Non ho paura. Voglio dimostrare di essere un giocatore vero" dice il giocatore. L'olandese ex Roma è tornato in Italia dopo l'avventura con il Marsiglia: "Sono contento di aver scelto il Genoa che mi ha voluto fortemente, credo che la sua posizione non sia quella in cui dovrebbe stare. Il gruppo è forte ma ha pagato il Covid a inizio stagione. Voglio dimostrare di essere ancora un giocatore vero e ora voglio aiutare la squadra a vincere e tornare in alto" le sue parole.