L'Equipe: "In Ligue 1 tanti cambi in panchina. Al Lione Vieira può sostituire Garcia"

"Allenatori in azione". Questo il titolo di apertura in prima pagina de L'Equipe utilizzato stamani sulla probabile girandola di panchine che dovrebbe avvenire in Francia la prossima estate. Più della metà delle società attualmente militanti in Ligue 1 dovrebbero cambiare il proprio tecnico al termine della stagione in essere: Vieira può sostituire Garcia.