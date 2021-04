La Gazzetta dello Sport: "Ecco perché Agnelli ha detto no ai fondi in Serie A"

"Ecco perché Agnelli ha detto no ai fondi in Serie A", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ieri la Superlega è uscita allo scoperto ma già a novembre qualcosa non tornava, quando Agnelli e la Juventus si erano staccati dal coro unanime che aveva accolto l'idea dell'ingresso dei fondi nella Lega di A, con il conseguente arrivo di flussi economici importanti che avrebbero dato respiro a tutti quanti. Poi la lettera di sfiducia a Dal Pino dei giorni scorsi: nell'accordo con i fondi c'era anche che i club per dieci anni non avrebbero dovuto appoggiare nuove manifestazioni come la Superlega. Il dietrofront di Agnelli è presto spiegato: la Superlega aiuterebbe gli interessi economici della Juventus più che quelli comuni della Serie A. Un torneo parallelo tra le big porterebbe soldi solo nelle casse dei pochi club presenti.