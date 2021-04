La Gazzetta dello Sport: “Juve-Dybala, rapporti tesi. Agente e dirigenza non si parlano dall’estate”

“Juve-Dybala, rapporti tesi. Agente e dirigenza non si parlano dall’estate”. Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica stamani in edicola alla Joya. L'argentino può diventare una ricca plusvalenza: il club aspetta offerte, ma Paulo èpronto a puntare i piedi per andare via in scadenza. Agnelli sostiene di aver proposto un contratto da 10 milioni di euro annui rifiutato dalla Joya, ma adesso le cose sono cambiate dopo il suo infortunio e serve un nuovo dialogo che entrambe le parti sono pronte a sostenere, ma che non c'è stato. La sua priorità è la Juventus, mentre l'alternativa una squadra che lo possa mettere al centro del progetto e non come il Barcellona o il PSG che lo utilizzerebbero da comprimario.