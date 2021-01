La Gazzetta dello Sport: "Milan, il giorno di Tomori. In panchina contro l'Atalanta?"

vedi letture

"Milan, il giorno di Tomori. In panchina contro l'Atalanta?" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Fikayo Tomori è pronto a iniziare la nuova avventura con il Milan e potrebbe riuscire ugualmente la sua rincorsa alla convocazione domani contro l’Atalanta: oggi sarà a Milano per visite e firma. Il prestito oneroso (un milione di euro) era concordato da tempo, invece andava definita l’entità del riscatto. Dagli iniziali 30 milioni chiesti dagli inglesi, si è scesi sotto quota 25. Ma non è stato facile. Certo, l’infortunio di Simakan gli ha offerto un bell’assist, ma non è da escludere che il suo futuro in rossonero vada di pari passo a quello del francese.