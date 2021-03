La Gazzetta dello Sport: "Napoli, Gattuso nel caos. Il suo rinnovo è carta straccia"

In casa Napoli l'indice resta puntato su Rino Gattuso, sotto accusa ormai da diverse settimane. La Gazzetta dello Sport evidenzia come le scelte dell'allenatore non siano sempre state particolarmente brillanti: De Laurentiis gli ha contestato in particolare quelle di Maksimovic e Hysaj, che non hanno voluto rinnovare e che a fine stagione andranno via. L'ambiente è sfiduciato, Ringhio - sempre secondo la rosea - non è stato in grado di trasmettere alla squadra la tranquillità necessaria per scendere in campo senza condizionamenti. Uno stato dell'arte che ha convinto De Laurentiis a mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore per il futuro: e quel rinnovo da firmare che pareva una certezza, oggi, non è altro che "carta straccia".