La Gazzetta dello Sport: "Pioli e Elliot destinati a restare a lungo alla guida del Milan"

vedi letture

Secondo La Gazzetta dello Sport era programmato come uno sbarco soft, nel mondo del calcio da riformare. Era scappato anche un vago "potrebbero servire dieci anni". Dopo un paio di stagioni, il Milan è primo in classifica, convinto di potersela giocare fino in fondo in campionato e in Europa League. Il club rossonero vuole andare per gradi eppure è deciso a bruciare la tappe. Double, perché no? Il fondo Elliot ha autorizzato acquisti e rinforzi, la sintonia fra i vari settori è evidente. Il Milan è il club più virtuoso tra le big nella classifica degli ingaggi, novanta milioni contro le cifre ben più alte spese dagli altri top club italiani. Il bilancio è ancora fortemente in rosso, ma l'operazione risanamento è cominciata con successo.

La solidità dei sogni milanisti, oltre che dal contenuto finanziario, dalla politica degli ingaggi e delle finanze rimesse a posto, passa da un dato certo: i 18 punti raccolti in più rispetto alla stagione precedente e nessuno nei campionati europei che contano è riuscito a fare di meglio. E oltre al valore dei giocatori c'è quello di Stefano Pioli, tecnico scelto per proseguire un lavoro che a un certo punto sembrava inevitabilmente finito. Ma Pioli è un uomo che sa resistere alle intemperie, oltre ad essere un ottimo tecnico che ha prodotto la valorizzazione dei molti giocatori della rosa. Pioli è destinato a restare a lungo, come il fondo Elliot, che ha dimostrato di non voler essere soltanto un proprietario di passaggio.