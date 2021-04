La Nazione: "Fiorentina-Bologna, il derby dei miliardi tra emigranti del calcio"

La sfida tra Fiorentina e Bologna sarà anche un "derby tra emigranti del calcio", vale a dire Saputo e Commisso, sottolinea oggi La Nazione. Il patron rossoblù ha investito circa 200 milioni dal suo arrivo in Italia nel 2014, il presidente viola ha invece già raggiunto quota 300 dal 2019. Due filosofie in netta contrapposizione: quella di Commisso è "interventista", Saputo ha invece delegato quasi tutto al trio Fenucci-Bigon-Di Vaio. Una differenza riscontrabile anche nella strategia sul nuovo stadio: il Bologna investirà circa 80 milioni per ristrutturare il Dall'Ara, con il comune che verserà i restanti 35 milioni per completare l'opera. Anche l'esborso per il rimodernamento del centro sportivo di Casteldebole è stato relativamente ridotto (11 milioni circa), nettamente inferiore agli 80 garantiti da Commisso per il Viola Park di Bagno a Ripoli.