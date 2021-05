La Nazione: "Fiorentina, Commisso ritrova serenità ed entusiasmo grazie a Gattuso"

La Nazione in edicola questa mattina evidenzia come in casa Fiorentina l'arrivo di Gattuso abbia riportato entusiasmo ed anche il presidente abbia ritrovato serenità con i viola che sono stati i primi, dopo la Roma, a chiudere una trattativa con un nuovo tecnico. Lo si evince anche dai toni dell'intervista di ieri che Commisso ha rilasciato tramite i canali ufficiali della Fiorentina. Il mercato potrà essere fatto senza stare troppo attenti a spese, ma il patron dovrà italo-americano dovrà tenere conto del nuovo contesto mondiale. Del resto però tra Gattuso e Commisso è già sbocciato il feeling ed il numero uno viola già lo ha elogiato pubblicamente: "E' stato scelto anche perché è una persona che dice le cose in faccia proprio come me. Lo difenderò sempre, anche quando arriveranno giorni difficili".