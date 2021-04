La Nazione: "Fiorentina in campo dopo un tempo. Bonaventura marca Zapata: un mistero".

"Fiorentina in campo dopo un tempo. Bonaventura marca Zapata: un mistero". Questo il titolo che La Nazione nell'edizione odierna dedica ai viola. La reazione della squadra di Iachini si è concentrata nelle prestazioni di Vlahovic e di Dragowski nonostante i tre gol. Nei primi 45' il giubbotto di Ribery in tribuna era la parte più bella per la Fiorentina che è riuscita comunque a perdere in modo onorevole pur ammettendo i 4 salvataggi decisivi di Dragowski e la deviazione sfortunata di Quarta sul 2-2 che ha innescato il rigore di Ilicic. Singolare come Bonaventura debba marcare Zapata in area di rigore. L'obiettivo è arrivare a Cagliari alla terzultima con un vantaggio gestibile sulla zona retrocessione prima di una rifondazione in linea con le potenzialità di Commisso.