La Nazione: "Fiorentina, Kokorin dalla Russia con prudenza. Giocherà solo al top"

"Fiorentina, Kokorin dalla Russia con prudenza. Giocherà solo al top". Questo il titolo che La Nazione dedica ai viola ed al russo stamattina. L'ex Spartak è in progresso ed in evidente recupero di intensità e intesa con i compagni, ma viene gestito. L'idea è quella di proporre un giocatore in grado di fae la differenza e legittimare in prospettiva la scelta del club. La società vuole dimostrare la bontà degli ultimi acquisti, ma Kokorin a Udine sarà ancora in panchina, mentre è probabile che sia titolare in una, o entrambe, le sfide a Roma e Parma. Intanto sta ben figurando in allenamento con disponibilità, disciplina e low profile.